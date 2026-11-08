Kırklareli'de kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verildi, Yeşilay tanıtıldı

Kırklareli'de kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verildi, Yeşilay tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezinde kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verildi. Programda tütün bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı, YEDAM çalışmaları tanıtıldı; standa broşür dağıtılıp gönüllü kayıtları alındı.
Kırklareli'nde halk eğitim merkezi kursiyerlerine tütün bağımlılığı eğitimi verildi.
Kırklareli Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verilerek, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) yürüttüğü çalışmalar tanıtıldı.
Programda, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında tütün bağımlılığının zararları, mücadele yöntemleri, toplumsal farkındalığın önemi ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.
Etkinlik kapsamında açılan tanıtım standında Yeşilay'ın faaliyetleri anlatılarak broşür dağıtıldı, gönüllü kayıtları alındı.