Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı'nda görüş mesafesini azaltarak ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.