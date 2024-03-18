Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Kadın Girişimciler ve Sağlıklı Beslenme Programı

Güncelleme:

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tuncer, kadınların gücünü vurgulayarak devletin kadın istihdamı ve girişimcilere verdiği desteklerden bahsetti. Ayrıca, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri sağlıklı beslenme ve su tüketiminin önemini anlattı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tuncer, Ticaret Borsasındaki programda kadınların çok güçlü olduğunu söyledi.

Kadının gücünü her gördüğünde mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncer, "Kadınlar şimdi çok şanslı bir dönemde. Çünkü devletimiz kadın istihdamını, kadın girişimcilere çok güzel destekler veriyor. Bu desteklerle tüm kadınlarımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.

Kadın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın da kurul çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Uzman doktor Hülya Ağca ile diyetisyen Nevin Sırcan Kavakdere köyünde kahvehanede vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

Ağca, sağlıklı beslenmenin insan yaşamını kolaylaştırdığını söyledi.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ağca, sportif faaliyetlerinde önemine değindi.

Kaynak: AA / Güncel

Elif Canan Kırklareli Kadın Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title