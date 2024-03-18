Kırklareli'de Kadın Girişimciler ve Sağlıklı Beslenme Programı

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tuncer, Ticaret Borsasındaki programda kadınların çok güçlü olduğunu söyledi.

Kadının gücünü her gördüğünde mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncer, "Kadınlar şimdi çok şanslı bir dönemde. Çünkü devletimiz kadın istihdamını, kadın girişimcilere çok güzel destekler veriyor. Bu desteklerle tüm kadınlarımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.

Kadın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın da kurul çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Uzman doktor Hülya Ağca ile diyetisyen Nevin Sırcan Kavakdere köyünde kahvehanede vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

Ağca, sağlıklı beslenmenin insan yaşamını kolaylaştırdığını söyledi.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ağca, sportif faaliyetlerinde önemine değindi.