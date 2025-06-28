Kırklareli'de Kaçak Köpek Ticareti Operasyonu

Kırklareli'de Kaçak Köpek Ticareti Operasyonu
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Kırklareli'de gerçekleştirilen denetim sonucunda 12 köpek koruma altına alındı ve kaçak ticaret yaptığı belirlenen şüpheliye 105 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'de kaçak olarak ticareti yapılan 12 köpek koruma altına alındı, şüpheli hakkında 105 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyünde bir depoda izinsiz köpek ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğu belirlenen depoda kafesler içinde tutulmuş 12 köpek bulundu.

Köpekler koruma altına alınarak Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.

Kaçak hayvan ticareti yaptığı gerekçesiyle şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 105 bin 274 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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