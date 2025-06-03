Kırklareli'de Başıboş Atlar Toplandı

Kırklareli'de Başıboş Atlar Toplandı
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Kırklareli Belediyesi, şehir merkezinde başıboş dolaşan atları toplayarak rehabilitasyon alanına nakletti. Yapılan açıklamada, bu durumun trafik ve yaya güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, sahipli atların sahiplerine iade edileceği kaydedildi.

Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda şehir merkezinde başıboş dolaşan atlarla ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Şehir içi trafik düzenini, yaya güvenliğini ve kent yaşamını tehdit eden bu durumun önüne geçmek amacıyla ilgili ekiplerce başıboş atların toplandığı aktarıldı.

Toplanan atların Kırklareli Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'na nakledildiği kaydedildi.

Sahipli atlar için sahiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurması gerektiği bildirilen açıklamada, "Gerekli kontroller ve mikroçip uygulamasının ardından atlar sahiplerine teslim edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, belirlenmiş alanların dışına çıkan ve atlarını başıboş bırakarak hem hayvanların hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yönelik yasal işlem başlatılacağı ve cezai yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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