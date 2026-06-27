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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimlerin eğitim süreçleri ele alındı. Ayrıca, geleneksel lezzetlerin yaşatılması için Türk Mutfağı kursu açılacak.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimlerin eğitim süreçlerine yönelik Eğitim Planlama Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulda, uzmanlık eğitimi alan ve eğitime yeni başlayacak olan asistan hekimlerin eğitim süreçleri ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda ayrıca, hekimlerin mesleki gelişimlerinin en verimli şekilde desteklenmesi amacıyla eğitim programlarının planlanması, kayıt altına alınması ve süreçlerin düzenli olarak takip edilmesi konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Türk Mutfağı kursu açılacak

Kırklareli'nde, geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve öğretilmesi amacıyla Türk Mutfağı kursu düzenlenecek.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Gastronomi Mutfağında gerçekleştirilecek eğitimler, 1 Temmuz'da başlayacak.

Kursiyerler Türk mutfağının zengin yemek kültürünü ve geleneksel lezzetlerin yapım aşamalarını öğrenme fırsatı bulacak.

Eğitimlerin 24 Ağustos'ta sona ereceği kurs için kayıt işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
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