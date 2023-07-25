Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 299 kaçak göçmen ile kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

KIRKLARELİ'de, Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 299 kaçak göçmen ile kaçışları organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarda yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 299 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler ayrıca göçmenlerin kaçmalarına yardım eden 6 organizatörü de gözaltına aldı. Yapılan denetimlerde kaçakları taşıyan 5 araca el konuldu. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.