Kırklareli'de sınır güvenliğinde kullanılmak üzere 17 İHA desteği

KIRKLARELİ'de, sınır güvenliğinde kullanılmak üzere alınan 17 yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA), 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.

Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yer alan Kırklareli'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı destekleriyle sınır güvenliğinde kullanılmak üzere alınan 17 yeni nesil İHA alındı. Alınan İHA'ların ilgili kurumlara teslim için valilik Atatürk Toplantı Salonu önünde tören düzenlendi. Törende Vali Uğur Turan, 16 İHA'yı 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'na, 1 İHA'yı da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. Törende İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de yeni İHA'lar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
