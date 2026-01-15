Haberler

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Pınarhisar ilçesinde Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Taşkoparan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'i makamında ziyaret etti.

Özderin ile bir süre sohbet eden Taşkoparan, Kaymakam Özderin'e görevinde başarı diledi.

Özderin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşkoparan, daha sonra Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'a da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı