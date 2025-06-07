Kırklareli Belediyesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Kırklareli Belediyesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, şantiyede düzenlenen törende emekle, alın teri, özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bulut, gece gündüz demeden kent için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bulut, personeliyle bayramlaştı.