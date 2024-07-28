Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'ne kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kırklareli Üniversitesi ile yapılan anlaşma sonucu üniversite bünyesindeki kültür merkezi belediyeye kazandırıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bulut, "Değişimde İlk 100 Gün Buluşması" adlı programda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kırklareli Üniversitesi ile yapılan anlaşma sonucu üniversite bünyesindeki kültür merkezinin Kırklareli Belediyesine kazandırıldığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, merkezin tadilat sonrasında belediye hizmet binası olacağını belirtti.

Mevcut belediye binasının küçük ve elverişsiz olduğunu dile getiren Bulut, "Bazı birimlerimiz farklı yerlerde kiralık dükkanlarda hizmet veriyor. Daha iyi hizmet verebilmemiz için öncelikle bir derlenip toplanmamız gerekiyor. Vatandaşı farklı hizmetler için farklı binalara yönlendiriyoruz. Bu vatandaş için de gereksiz bir yorgunluk. Ayrıca ciddi kiralar ödüyoruz ek hizmet binalarımıza. Bizim belediyemizin bunları karşılayabilecek bir bütçesi yok. Bu anlamda çok kısa bir sürede protokolümüzü imzaladık. Burası artık Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli Belediyesi hizmet binasıdır, hayırlı olsun." diye konuştu.

Bulut, altyapıdan peyzaja Kırklareli'ni seçkin bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek tamamlanan ve süren hizmetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kırklareli Belediyesi Derya Bulut Kırklareli Kültür Sanat Güncel Haberler

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

 Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü

Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title