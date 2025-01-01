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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Huzurevi Ziyareti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Huzurevi Ziyareti
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve onların yeni yılını kutladı. Bulut, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinin önemine değinerek onlara sağlık ve mutluluk diledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret etti.

Bulut, ziyarette huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Bulut, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.

Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Büyüklerimizin yüzlerindeki tebessüm, yeni yıla umutla bakmamız için en güzel neden. Her biri için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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