Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutladı.

AA'nın Milli Mücadele'den günümüze doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin simgesi olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan tecrübesiyle ülkemizin ve dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, özveriyle görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."