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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Emekli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Emekli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, emekli öğretmenlerle düzenlenen programda, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak tüm öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i kabul ederek üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen programda, öğretmenlerin geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Bulut, "Öğretmenlerimizin yürekten sevgisi ve sabrı sayesinde nice insan yetişti, nice hayal gerçeğe dönüştü. Hepimizin üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyor, onların yaktığı meşaleyi sonsuza kadar taşıyacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, öğretmenlerle sohbet etti.

Rektör Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eroğlu ve Gedik'e üniversite hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerinin hızla gelişerek büyüdüğünü ifade eden Şengörür, öğrencilere en iyi şekilde eğitim verdiklerini kaydetti.

Eroğlu da Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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