Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Açıklamada, Bulut'un kent hakkında Kurum'a bilgi verdiği belirtildi.

Bulut, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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