Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Önemli Ziyaretlerde Bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek Kırklareli hakkında bilgiler paylaştı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyaretlerde Bulut'un Kırklareli hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel