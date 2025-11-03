Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Önemli Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bulut'un Kırklareli hakkında bilgi verdiği belirtildi.