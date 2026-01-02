Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip, görevli personelle sohbet etti.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Bulut, ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Asayiş Şube Müdürü Murat Hallumoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi alan Bulut, vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Bulut, jandarma ve polis uygulama noktalarını da ziyaret etti.