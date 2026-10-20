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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni Emniyet Müdürü Çakır'a başarı diledi

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret etti. Bulut ziyarette emniyet mensuplarına teşekkür ederek Çakır'a başarılar diledi; Çakır da belediye ile uyum içinde halkın huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

Emniyet teşkilatının kent için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bulut, "Kırklareli'mizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarlıkla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çakır'a yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ile uyum içerisinde Kırklareli halkının huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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