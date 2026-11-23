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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulut ve Çetin bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, Çetin'e çalışmalarında başarı dileyerek "Nazik misafirperverliği ve kıymetli sohbeti için başhekimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA