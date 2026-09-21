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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, su deposu kapasitesini 10 bin metreküpe çıkarıyor

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, içme suyu arıtma tesisindeki kapasite artırım çalışmalarını inceledi. Bulut, tesisteki 2 bin 500 metreküplük su depolama kapasitesinin 4 katına çıkarılarak 10 bin metreküpe yükseltileceğini belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, içme suyu arıtma tesisinde yürütülen kapasite artırım çalışmalarını inceledi.

Tesis çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bulut, kentin yarınlarını güvence altına alacak projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Tesisin depolama kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Bulut, "İçme suyu arıtma tesisimizde mevcut 2 bin 500 metreküplük su depolama kapasitemizi 4 katına çıkararak 10 bin metreküpe yükseltiyoruz. Şehrimizin dışında devam eden bu devasa altyapı çalışmasıyla Kırklareli'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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