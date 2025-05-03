Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Hastaları Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Hastaları Ziyaret Etti
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli-İstanbul kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan hastaları ziyaret etti. Başkan, Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Bulut, dün Kırklareli- İstanbul kara yolunun askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü asker 4 kişiyi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bulut, ardından tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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