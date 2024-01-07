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Kırklareli Belediye Başkanı Adayı Ön Seçimini Mehmet Siyam Kesimoğlu Kazandı

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Kırklareli'nde CHP Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan Kırklareli Belediye Başkanı Adayı ön seçimini mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Kesimoğlu, Serdar Türker ve Gürkan Oras'ı geride bırakarak CHP'den belediye başkan adayı oldu.

Kırklareli'nde CHP Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan Kırklareli Belediye Başkanı Adayı ön seçimini mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçime aday adayları Kesimoğlu, Serdar Türker ve Gürkan Oras katıldı.

3 bin 11 parti üyesinden 2 bin 498'inin oy kullandığı ön seçimde Kesimoğlu 926, Türker 791, Oras ise 765 oy aldı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.

Ön seçim sonucuna göre, Kesimoğlu CHP'den belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

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