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Kırklareli Babaeski'de 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde düzenlenen operasyonla durduruldu; emniyetteki işlemler sürüyor.

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde durduruldu.

Araç içerisinde daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. yakalandı.

Olayla ilgili 4 FETÖ şüphelisi ile aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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