Kırklareli'nde adliye personeline sanal kumar bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi

Güncelleme:
Kırklareli'nde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından adliye personeline sanal kumar bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde tütün kullanımının zararları hakkında bilgi sunuldu.

Kırklareli'nde adliye personeline sanal kumar bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli tarafından Kırklareli Adliyesi konferans salonunda düzenlenen programda, sanal kumar bağımlılığıyla mücadele ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Eğitime, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
