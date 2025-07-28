Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı Ağırladı
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile bir araya gelerek üniversite ve adliye işbirliği konularında görüşmelerde bulundu.
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'a ziyaretler sürüyor.
Aslan, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında kabul etti.
Ziyarette Aslan ile Ak, üniversite ve adliye işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin görüşmede bulundu.
Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel