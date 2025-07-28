Kırkkale'de Küçükbaş Hayvan Otlatmaya Giden Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylaya gittikten sonra haber alınamayan Remzi Taşdemir'in (58) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Çayırlı Yaylası mevkisinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Remzi Taşdemir, koyunlarını otlatmak için yaylaya gitti. Bir süre sonra koyunlar eve dönerken, Taşdemir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi Köpek Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sabah saatlerinde yaylada Taşdemir'in cansız bedenini buldu. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Remzi Taşdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.