Donan göletin üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nin yüzeyi, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle kısmi olarak buz tuttu. Vatandaşlar, buz tabakalarının üzerinde hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
