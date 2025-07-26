Kırkağaç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 100 gram sentetik uyuşturucu ve 459 sentetik ecza bulunuyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Cinosman ve Karali mahallelerinde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi. S.S. ve C.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından C.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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