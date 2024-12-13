Kırkağaç'ta Minibüs Tıra Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'den Akhisar'daki fabrikaya işçi götürdüğü öğrenilen V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı minibüs, Gelenbe Mahallesi kısmında aynı yöne giden O.B. idaresindeki 34 EDP 286 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Burak Saydam (21), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.