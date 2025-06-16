Kırım Tatarlarının Liderine Fahri Doktora Unvanı

Kırım Tatarlarının Liderine Fahri Doktora Unvanı
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Fırat Üniversitesi, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktorasını verdi. Törende Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının tarihi zorluklarıyla ve günümüz savaş koşullarıyla ilgili önemli mesajlar paylaştı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi.

Kırımoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde fahri doktora belgesi tevdi töreni düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kırımoğlu'na tevdi edilen fahri doktora ünvanı için alınan senato kararını okudu.

Rektör Göktaş, Kırımoğlu'na cüppe giydirdi, Vali Numan Hatipoğlu da fahri doktora belgesini takdim etti.

Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının tarihi boyunca birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatarak, sürgün edildiklerini, bu sürgünlerde halklarının büyük bölümünün hayatını kaybettiğini söyledi.

"Savaşın ne zaman biteceği belli değil ama çok umutluyuz"

Mücadelelerini zor kullanmadan sadece demokratik yollarla yürüttüklerini ifade eden Kırımoğlu, şöyle konuştu:

"1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldı, milletler özgürlüğüne kavuştu. Kırım Tatar halkı da vatanlarına dönme imkanı buldu. Yavaş yavaş hayatımızı kurmaya başladık. 2014 yılının şubat ayında yine Ruslar geldi, demokratik özgürlükler yasak edildi, insanlarımızı kaçırıp öldürdüler. Kırım yarım adasına giriş yasağı oldu. 3 yıl önce de Rusya Ukrayna'ya karşı büyük savaş başlatı. Çok sayıda sivil insanımız öldürüldü. Yerlerimiz, kentlerimiz bombardıman altında. Savaşın ne zaman biteceği belli değil ama biz çok umutluyuz. Devletimiz, halkımız çok zor durumda. Elazığ'a davet edilip Fırat Üniversitesince fahri doktora diploması verilmesi yalnız benim için değil bütün halkımız ve devletimiz için de büyük bir manevi destektir."

Vali Hatipoğlu da Kırım'ın kanayan yaralardan biri olduğunu belirterek, "Bugün yaklaşık 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Türk dünyası her geçen gün birliği, beraberliği ve kardeşliğiyle ilgili çok daha muazzam adımlar atmaktadır. Bu anlamda da Elazığ'ımızda Türk dünyası için simge bir şahsiyet olarak sizleri misafir ediyor olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Rektör Göktaş ise Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun insan hakları, özgürlük ve demokrasi mücadelesini takdir ettiklerini vurgulayarak, kendisinin bu değerli duruşundan dolayı fahri doktora ünvanına layık görüldüğünü belirtti.

Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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