Kırım Tatar liderleri, Kiev'de Türk basın mensuplarıyla görüştü

Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırımoğlu ve Çubarov, Kiev'de bir araya geldikleri Türk basın mensuplarına Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kırım meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Düşmana (Rusya) verilecek hiçbir karış toprağımız yok." diyen Kırımoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin buna ev sahipliğine hazır olduğu mesajını verdi.

Barış görüşmeleri için Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini söyleyen Kırımoğlu, Kırımlıların "topraklarını terk etmeye zorlandığı" değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirinin Kırım meselesinin çözüm yöntemine yönelik sorusuna cevap veren Kırımoğlu, meselenin diplomatik yollarla halledilmesini istediklerini ancak bunun "mümkün olmadığını" kaydetti.

Kırımoğlu, "savaşın Rusya'nın Kırım'ı boşaltmasıyla" daha hızlı bitebileceğini belirtirken, Çubarov da Rusya'nın Kırım'ı askeri amaçlarla kullandığı değerlendirmesini yaptı.

Kırımoğlu ve Çubarov, Kırım'ın tarihiyle ilgili bilgilendirmelerde de bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
