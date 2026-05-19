Kırımoğlu: İşgalciler Çıkmadan Savaş Bitmeyecek

(KİEV) - Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Kırımoğlu, bir grup Türk gazeteciye yaptığı açıklamada, "Düşmana verecek tek bir karış toprağımız yok. İşgalciler çıkmadan savaş bitmeyecek" dedi. Kırımoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin yapılması için önce savaşın durması gerektiğini dile getirdi.

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteciyle Kiev'de bir araya geldi. Kırımoğlu Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna halkının çok kararlı olduğunu belirterek, "Düşmana verecek tek bir karış toprağımız yok. İşgalciler çıkmadan savaş bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gösterdiği çabalara değinen Kırımoğlu, "Savaşın durması için işgalcilerimizin topraklarımızdan çıkması gerek" dedi. Kırımoğlu, ilk önce kendilerine ait toprakların boşaltılması gerektiğini söyledi.

Çubarov, Rusya-Ukrayna savaşının dört yıl önce başlandığının dile getirildiğini anımsatarak, "2014 Şubat'ta Ruslar Kırım'ı işgal etti ve savaş o zamandan beri devam ediyor" diye konuştu. Rusya'nın gerçek isteği ve niyetinin Kırım'ı askeri üsse çevirmek olduğunu ifade eden Çubarov, diğer ülkelere saldırı hazırlığının öncelikleri olduğunu ve başka niyetlerinin olmadığına dikkati çekti.

"KIRIM'DAKİ 358 SİYASİ MAHPUSUN 181'İ KIRIM TATARI"

Ruslar'ın Kırım Tatarlarının Kırım'ı terk etmeleri için baskı yaptığını söyleyen Çubarov, "Şimdi Kırım'da siyasi mahpusların sayısı 358. Siyasi, çeşitli şeylerle suçlandılar, uydurma şeylerle. 358 kişiden 181'i Kırım Tatarı. Kırım'da Kırım Tatarlarının oranı yüzde 12. Ama siyasi mahpuslara geldiğimizdze yüzde 50'den fazla yapıyor. İşgalden önce insanlarımızın sayısı 2012'den önceden 300-320 bindi. Sürgünden sonra gelip yerleşenlerle. 12 sene devamında 50 bin Kırım Tatarı Kırım'ı terk etti. Neden? Çünkü Kırım Tatarlarının Kırım'dan gitmesi için baskı yaptılar" diye konuştu.

Kırımoğlu, bir gazetecinin Rusya'nın barış için diplomatik yolla ikna edilip edilemeyeceğine ilişkin sorusunu, "Savaşsız, diplomatik yollar üzerinden Kırım'ın boşaltılmasını istedik ama Putin ile bu konuda hiç anlaşma mümkün değil. Onlar tamamıyla Kırım'ı Ruslaştırmak, temiz bir Rus bölge yapmak niyetindeler. Onun için başka yol kalmıyor. Savaş Kırım ile başladı Kırım ile bitecek dedik. Ne kadar önce Kırım boşaltılırsa o kadar tez savaş bitirilir" ifadeleriyle yanıtladı.

"UKRAYNA TOPRAKLARI BOŞALTILINCAYA KADAR SAVAŞ DEVAM EDECEK"

ABD Başkanı Donald Turmp ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerine ilişkin açıklamaları anımsatılarak, "Kalıcı ateşkes için masaya oturulursa Kırım'ın Ukrayna'nın kırmızı çizgilerinden olup olmadığı" sorulan Kırımoğlu, müzakereler konusunda prensiplerinin uluslararası kaideler olduğunu kaydetti. Kırımoğlu, toprak bütünlüğü ilkesinin kutsallığına vurgu yaparak, "Hiçbir karış toprak vermek niyetinde değiliz. Yarın Zelenski, 'Tamam biz anlaşıyoruz, bu topraklar Rusların olsun' dese, ertesi gün onu vatan haini ilan ederler" dedi. Kırımoğlu, "Ukrayna toprakları boşaltılıncaya kadar savaş devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA