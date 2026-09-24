Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı

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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilirken, 3'ünün aranmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.

Bu kapsamda, eski Belediye Başkanı Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı.

Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı, dosyaların yeniden ele alındığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA