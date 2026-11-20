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Kırıkkale'de çorap üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir çorap üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Öte yandan, dün atölyenin bitişiğindeki simit ve pide fırınında da yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA