Kırıkkale Semalarında Ay ve Venüs Eşsiz Görüntü Oluşturdu

Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni birlikte görüntülendi.

Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından belirgin şekilde görülen Venüs gezegeni ve hilal şeklindeki Ay, şehir merkezinden çıplak gözle izlenebildi. Şehir merkezi üzerinde kaydedilen görüntülerde Ay ve Venüs'ün yan yana konumlandığı anlar dron ile kayıt altına alındı. Görüntülerde Ay'ın hilal şeklinde, Venüs'ün ise parlak bir yıldız gibi gökyüzünde yer aldığı görüldü.