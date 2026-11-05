Kırıkkale MKE Anaokulu, Bakan Tekin'in gönderdiği çevre beratını aldı

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Kırıkkale MKE Anaokulu, 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda başarılı çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından "çevre beratı" ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulun örnek çalışmalardan dolayı "yaşayan okul bahçeleri" kategorisinde "çevre beratı" ödülü kazandığı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bakan Tekin'in gönderdiği beratı Okul Müdürü Fatma Arslan'a ve öğretmenlere teslim etti.

Arslan, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e teşekkür ederek büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA