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Kırıkkale MKE Anaokulu, Bakan Tekin'in gönderdiği çevre beratını aldı

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Kırıkkale MKE Anaokulu, Bakan Tekin'in gönderdiği çevre beratını aldı
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Kırıkkale MKE Anaokulu, 2026 Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda 'yaşayan okul bahçeleri' kategorisinde çevre beratı kazandı. Bakan Yusuf Tekin'in gönderdiği beratı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Okul Müdürü Fatma Arslan ve öğretmenlere teslim etti.

Kırıkkale MKE Anaokulu, 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda başarılı çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından "çevre beratı" ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulun örnek çalışmalardan dolayı "yaşayan okul bahçeleri" kategorisinde "çevre beratı" ödülü kazandığı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bakan Tekin'in gönderdiği beratı Okul Müdürü Fatma Arslan'a ve öğretmenlere teslim etti.

Arslan, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e teşekkür ederek büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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