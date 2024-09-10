Kırıkkale Kara Yolunda Trafik Kuralları Anlatılıyor

Kırıkkale kara yolunda oluşturulan "Yaşam Tüneli" çadırında sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatılıyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında, Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan araçlar, "Yaşam Tüneli" çadırına alınıyor. Burada trafik ekiplerince, sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.

Yol kullanıcılarına, kısa videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanma, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.

Öte yandan devlet kara yolunda ekipler, sabahın ilk saatlerinde güneş ışıklarına maruz kalan sürücülerin dikkatlerinin dağılmaması, göze vuran güneş ışınları ile kaza riski oluşmaması için sabah 6-7 arasında özel uygulama yaparak, uyarılarda bulunuyor.

Kırşehir-Kırıkkale ve Kırşehir-Kayseri kara yolunda, viraj, kavşak ve önemli noktalara sarsma bantları yapılırken led ışıklı levhalara da ikaz ve uyarılar yazıldı.