Kırıkkale haber... Kırıkkale'de, AFAD personeli cinayetinin şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Kırıkkale haber: KIRIKKALE'de, 11 gün önce evinde ölü bulunan AFAD çalışanı Ali Özdoğan'ın (54) cinayet şüphelisi olarak aranan ve dün yakalanan D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. KIRIKKALE'de, 11 gün önce evinde ölü bulunan AFAD çalışanı Ali Özdoğan'ın (54) cinayet şüphelisi olarak aranan ve dün yakalanan D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaletepe Mahallesi 1080'inci Sokak'ta, 20 Ağustos'ta, silah sesi ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü personeli Ali Özdoğan'ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, 4 çocuk babası olan ve yalnız yaşadığı belirtilen Özdoğan'ın, tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında D.K.'nin, cinayet şüphelisi olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 10 günlük araştırmasının ardından D.K., önceki gün kent merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. ? Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can Ali Özdoğan AFAD Güncel Haberler

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