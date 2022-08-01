Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kırıkkale haber... Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. H.İ'nin kullandığı 06 VV 071 plakalı araç, Keskin- Kırıkkale yolu Şekerpınarı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan R.İ. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Talat Ünver Kırıkkale Tragger su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.