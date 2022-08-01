Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale haber... Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
- Güncelleme:
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.İ'nin kullandığı 06 VV 071 plakalı araç, Keskin- Kırıkkale yolu Şekerpınarı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan R.İ. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Talat Ünver - Güncel