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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden B.T. tutuklandı, Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonda 174 sentetik uyuşturucu, 42 kök kenevir, av tüfeği ve 4,62 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.T. ve Ö.K'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada 174 sentetik uyuşturucu, 42 kök kenevir, yivsiz av tüfeği ve 4,62 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.K'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, B.T. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA
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