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Kırıkkale'de Direğe Çarpan Otomobil: Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de Direğe Çarpan Otomobil: Sürücü Yaralandı
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Kırıkkale'de yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

F.A.K. idaresindeki 71 AAE 792 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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