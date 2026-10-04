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Kırıkkale'de yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sahibi 240 bin lira ceza aldı

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark eden sürücü, araçtaki yolcuyla yer değiştirdi. Çevirme noktasında durdurulan araçta ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA
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