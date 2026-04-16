Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de 8 adrese düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatarak elde edilen gelirin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla yurt dışına aktarılması faaliyetinde bulunan ve banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edilen C.K., M.T., A.B., V.B., K.Ö., F.Ö., H.B. ve E.K.Ö.'nün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik ecza, 6 cep telefonu, 5 sim kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 laptop, 5 kesici alet ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K. ve M.T. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
