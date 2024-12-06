Kırıkkale'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları şahini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilecek.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıkavurgalı köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde bir şahin buldu.
Yaralı kuş, yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilecek şahinin, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.