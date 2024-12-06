Üye Girişi
Haberler
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

Kırıkkale'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kırıkkale'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları şahini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilecek.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıkavurgalı köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde bir şahin buldu.

Yaralı kuş, yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilecek şahinin, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
img

Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
img

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Meryem Boz nerede, neden karoda yok (Bahçelievler Belediyespor)? Suriye Muhalifler kimdir? Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü? Yemekteyiz kim kazandı, kim 1.oldu? Yemekteyiz 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.