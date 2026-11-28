Kırıkkale'de yağma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de yağma suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA