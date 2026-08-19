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Kırıkkale'de sentetik hap operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de sentetik hap operasyonu: 2 tutuklama
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Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, cam düzenek ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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