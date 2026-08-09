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Yahşihan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Yahşihan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 926 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y.D'nin (25) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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