Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, 1960 sentetik uyuşturucu hapla birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İ.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada 1960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel