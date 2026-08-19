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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 762 Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 762 Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap, esrar, ecstasy, cam düzenek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'de düzenlenen operasyonda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, A.E. ve R.Ç. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramada, 2 bin 762 adet sentetik uyuşturucu hap, 0.80 gram esrar, 3 ecstasy, 1 'pipe' diye tabir edilen cam düzenek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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