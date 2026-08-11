Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 486 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, iki şüphelinin evinde 247 sentetik hap, boş arazide ise 2 bin 239 sentetik hap ele geçirildi. Toplam 2 bin 486 hapla yakalanan Y.U. ve Ü.S.Ü., adli makamlarca tutuklandı.
KIRIKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 486 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.U. (29) ve Ü.S.Ü.'nün (23) evinde arama yapıldı. Aramada 247 sentetik hap ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin boş bir araziye sakladığı belirlenen 2 bin 239 sentetik hap da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı